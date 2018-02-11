События

01:03 11.02.2018

Местного жителя в Донецкой области застрелил инспектор штаба батальона "Днепр-1"

Прокуратура Донецкой области расследует уголовное производство по факту убийства мужчины инспектором штаба батальона "Днепр-1", сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Установлено, что 9 февраля в г.Часов Яр женщина пригласила к себе домой знакомого и семейную пару. Гости в течение вечера распивали спиртные напитки, потом женщина знакомого пошла домой, а хозяйка квартиры легла спать. Проснуться женщину заставили крики и ругань мужчин, которые выясняли между собой отношения. Когда побежала на кухню посмотреть, что произошло, ее ударили по голове, от чего она потеряла сознание и упала на пол", – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 48-летний сотрудник батальона "Днепр-1" во время ссоры совершил выстрел из табельного оружия, вследствие чего 48-летний оппонент скончался.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией по ч 1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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