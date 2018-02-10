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22:54 10.02.2018

Умер директор Института философии НАН Украины Мирослав Попович

Умер директор Института философии НАН Украины Мирослав Попович

На 88-ом году жизни умер директор Института философии НАН Украины Мирослав Попович, сообщил проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко Владимир Бугров.

"Страшная и грустная весть – ушел в мир иной Философ, мыслитель, Человек, Моральный Авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины. Пусть покоится с миром Светлая память достойному Учителю! – написал В.Бугров на своей странице Facebook.

Мирослав Попович – украинский философ, доктор философских наук, ведущий специалист в области культурологии, логики и методологии науки, профессор, академик НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки, директор Института философии имени Сковороды НАН Украины родился 12 апреля 1930 года в Житомире.

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