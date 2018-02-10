Донецкие полицейские разыскали двух несовершеннолетних девушек-подростков, сбежавших из соццентра

Правоохранители в Донецкой области разыскали девушек-подростков 13 и 14 лет, которые разделились и отправились в разные города, сообщила пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

"Прошлым днем в дежурную часть Добропольского отделения полиции обратились работники центра социально-психологической реабилитации и сообщили об исчезновении двух девушек", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что правоохранители незамедлительно приступили к поискам: обходили дворы, опрашивали подруг и знакомых сбежавших. Также направили всем нарядам и подразделениям полиции области и в СМИ ориентировки с приметами несовершеннолетних подростков.

Кроме того, правоохранители проверили адреса родственников и другие места возможного появления девушек. Однако, как оказалось позже, беглянки пытались скрыться на улице.

"На следующий день пропавшие подростки были найдены. Быстро разыскать детей помогли бдительность и широкое информирование", – подчеркнули в полиции.

Так, одну из девушек полицейские патрульного экипажа обнаружили в Мирнограде. Она привлекла внимание тем, что при приближении правоохранителей стала заметно нервничать. А ее приятельницу нашли в Покровске благодаря гражданке, которая заметила, что несовершеннолетний ребенок находится в городе без сопровождения взрослых.

В настоящее время обеих беглянок правоохранители вернули в центр, выяснив, что правонарушений в отношении девушек не совершено. В профилактической беседе правоохранители объяснили подросткам, какая опасность ждет их на улице, и призвали в случае каких-либо проблем обращаться за помощью в полицию.