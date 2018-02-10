События

21:14 10.02.2018

В Одесской области спасатели обнаружили и обезвредили взрывчатку времен Второй мировой

В Одесской области вблизи железнодорожных путей спасатели изъяли и обезвредили взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"7 февраля в 19:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что за пределами с. Красное Тарутинского района на обочине железнодорожного пути 194 км. перегона Арциз - Березино Одесской железной дороги найдены два предмета похожих на артиллерийские снаряды", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что специалисты-пиротехники идентифицировали обнаруженные находки как артиллерийские снаряды калибра 152 мм. времен Второй мировой войны. Спасатели изъяли и обезвредили взрывоопасные предметы.

В результате дальнейшего обследования указанного участка территории железной дороги спасатели обнаружили и обезвредили скопленные боеприпасы.

"9 февраля изъято и уничтожено снарядов калибра 20 мм. - 20 единиц калибра 122 мм. - 11 единиц калибра 152 мм. - 19 единиц. В течение 10 февраля изъято снарядов калибра 20 мм. - 19 единиц, 76 мм. - 2 единицы, 152 мм. - 7 единиц", – констатировали в ведомстве

В настоящее время продолжаются дальнейшие работы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

КПВВ в зоне АТО продолжила работать в интенсивном режиме

За сутки наблюдатели СММ зафиксировали 97 случаев нарушения режима прекращения огня

В Днепропетровской области полицейские задержали воров кабеля и посетителей приемок металлолома

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов позиций ВСУ, никто не пострадал

В Киеве полицейские задержали мужчину, вероятно причастного к убийству

В Кривом Роге похитители убили 20-летнего мужчину, не получив за него выкуп в 100 тыс. гривен

За прошлый год на скамье подсудимых оказались 307 членов ОПГ

Местного жителя в Донецкой области застрелил инспектор штаба батальона "Днепр-1"

Саакашвили сомневается, что власти Грузии действительно хотят его экстрадиции из Украины

Умер директор Института философии НАН Украины Мирослав Попович

ПОСЛЕДНЕЕ

Белый дом поддержал Израиль в инциденте на сирийско-израильской границе

США и Южная Корея едины в вопросе ядерной программы КНДР

Генсек ООН призвал к незамедлительному прекращению эскалации напряженности в Сирии

Донецкие полицейские разыскали двух несовершеннолетних девушек-подростков, сбежавших из соццентра

Миротворческая миссия на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира

Более часа противник обстреливал украинских военных в зоне АТО

Нацполиция совместно с Госпогранслужбой и ГМС начинают операцию "Мигрант"

В Сирии сбит турецкий военный вертолет

В Гонконге перевернулся пассажирский автобус, погибли минимум 19 человек

В центре Харькова произошел масштабный пожар

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА