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18:20 10.02.2018

Более часа противник обстреливал украинских военных в зоне АТО

Более часа противник обстреливал украинских военных в зоне АТО

В зоне АТО с начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск, никто не пострадал, сообщает вечером в субботу штаб АТО.

"Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабла. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск. На Луганском направлении противник из 82-мм минометов и гранатометов различных видов более часа вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал", - сообщает пресс-центр штаба в Фейсбуке..

На других участках обороны украинских сил нарушений режима прекращения огня не фиксировалось.

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Интерфакс-Украина
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