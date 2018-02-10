Более часа противник обстреливал украинских военных в зоне АТО

В зоне АТО с начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск, никто не пострадал, сообщает вечером в субботу штаб АТО.

"Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабла. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск. На Луганском направлении противник из 82-мм минометов и гранатометов различных видов более часа вел огонь по опорным пунктам сил АТО в районе населенного пункта Луганское. В результате обстрела никто из украинских воинов не пострадал", - сообщает пресс-центр штаба в Фейсбуке..

На других участках обороны украинских сил нарушений режима прекращения огня не фиксировалось.