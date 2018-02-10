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17:02 10.02.2018

Нацполиция совместно с Госпогранслужбой и ГМС начинают операцию "Мигрант"

Нацполиция совместно с Госпогранслужбой и ГМС начинают операцию "Мигрант"

Национальная полиция Украины совместно с Государственной пограничной службой и Государственной миграционной службой (ГМС) начала оперативно-профилактическую операцию "Мигрант" по выявлению и выдворению иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в Украине.

Как сообщает в субботу департамент коммуникации Нацполиции, приказ о проведении операции подписан министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в субботу на рабочем совещании с оперативными подразделениями отметил, что целью общегосударственных профилактических мероприятий является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.

По его словам, оценка результатов работы каждого региона будет проводиться исключительно по результатам выдворения или пресечения преступлений лицами, которые прибывают в Украину с целью организации противоправной деятельности. Поэтому злоумышленники должны быть выдворены из страны, даже если они не принимают непосредственного участия в реализации самого преступления.

"Это лидеры преступных групп, "воры в законе". Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны обладать информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников", - подчеркнул В.Аброськин.

Он отметил, что такие меры будут способствовать уменьшению негативного влияния этнической преступности на криминогенную ситуацию в регионе и государстве в целом.

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