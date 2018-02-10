Более половины родственников погибших в АТО считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией

Более половины (56%) опрошенных родственников погибших в АТО считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией, войну в Донбассе назвали гражданской лишь 4% участников опроса.

Эти данные приводятся в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), который совместно с благотворительным проектом "Небесная гвардия" выступил инициаторами опроса более 1000 членов семей погибших военнослужащих. Опрос провел в конце минувшего года Киевский международный институт социологии.

Вариант ответа - война с Россией - выбрали 57% участников опроса на Западе и в Центре, 54% — на Юге, 51% — в столице и 49% — на Востоке. Еще 19% называют кровавое противостояние в Донбассе вооруженным конфликтом со сторонниками т.н. ДНР и ЛНВ, которых поддерживает Российская Федерация, отмечает ZN.UA.

При этом больше всего сторонников признания конфликта гражданской войной – в Киеве (11%) и на востоке страны (6%).

На востоке и юге Украины 24% опрошенных оценивают происходящее на Донбассе как вооруженных конфликт со сторонниками "ДНР/ЛНР", которых поддерживает Россия, в Киеве такое мнение поддерживает 21% респондентов, на западе – 19%, а в центре страны – 16%.

Вместе с тем 6% опрошенных в столице считают конфликт "войной олигархов, бизнеса, отмыванием денег".

Затруднились дать оценку происходящему на Донбассе по 15% респондентов в западном и центральном регионах, 13% – на юге, 12% - на востоке и 9% - в Киеве.

81% опрошенных родственников погибших военнослужащих убеждены, что неподконтрольные территории должны быть возвращены. Лишь 9% ратуют за безвозвратное отрезание этих земель.

71% членов семей погибших считает, что воссоединение необходимо, поскольку "Украина должна быть восстановлена в своих законных границах" (больше всего сторонников этой версии в столице, меньше всего — на Востоке). Лишь четверть участников опроса считает, что ОРДЛО следует вернуть под контроль Киева том, что "на этих территориях проживают наши люди". Чаще других этот аргумент в ответах прогнозируемо использовали жители Востока (37%), реже других (21%) — опрошенные в западных областях.

Только 6% считают, что неконтролируемые территории должны быть отрезаны, поскольку люди, проживающие на них, стали чужими, и жить с ними в одной стране не получится.

При этом 65% родственников погибших воинов считают наиболее эффективным способом возвращения Донбасса мирное урегулирование, и только 18% назвали возможным способом возвращения Донбасса военную операцию.

В региональном разрезе силовой способ поддерживают 20% респондентов на западе страны, 19% - в центральном регионе, по 15% - на юге и в Киеве, 14% –на востоке Украины.

60% опрошенных возложили ответственность за потерю близких людей на власть: чужую российскую — 34%; свою украинскую — 13%; маленькую командирскую — 13%. И только 5% виновными №1 считают воюющих на стороне "ДНР" и "ЛНР", отмечает ZN.UA..

Исследование проводилось путем телефонного опроса в период с 18 по 27 декабря 2017 года. Номера случайным образом отбирались из базы данных, предоставленной "Небесной гвардией". Распределение опрошенных по макрорегионам (Запад, Юг, Восток, Центр, Киев) — пропорционально количеству погибших военнослужащих, ранее проживавших в соответствующей части страны. 59% опрошенных отвечали на украинском языке, 41% — на русском.