События

12:32 10.02.2018

В Марьинке около 300 домов остались без электричества

В Марьинке около 300 домов остались без электричества

В г.Марьинка Донецкой области около 300 домов остались без электричества из-за повреждения распределительной подстанции, украинская сторона уже согласовала заявку на обеспечение режима "тишины", сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"В Марьинке около 300 абонентов вблизи линии соприкосновения остались без света из-за повреждения распределительной подстанции", - сказано в сообщении МинВОТ на странице в микроблоге Твиттер в субботу.

Отмечается, что предприятие, которое поставляет электроэнергию, уже подало заявку на обеспечение режима "Тишина" для проведения ремонта, и заявка уже согласована с украинской стороны.

"Далее заявку должна согласовать ОБСЕ", - проинформировали в МинВОТ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Более часа противник обстреливал украинских военных в зоне АТО

Более половины родственников погибших в АТО считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов позиций ВСУ, один военнослужащий получил ранения

Боевики продолжают применять минометы на Донбассе, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военнослужащий

Боевики с полуночи 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО, на Приазовье травмирован военный ВСУ

В зоне АТО за неделю наблюдатели СММ зафиксировали 3,2 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня

Ситуация в зоне АТО обострилась: боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

Боец ВСУ травмирован из-за обстрелов со стороны боевиков

Боевики активизировались на линии столкновения в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одесской области спасатели обнаружили и обезвредили взрывчатку времен Второй мировой

Миротворческая миссия на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира

Нацполиция совместно с Госпогранслужбой и ГМС начинают операцию "Мигрант"

В Сирии сбит турецкий военный вертолет

В Гонконге перевернулся пассажирский автобус, погибли минимум 19 человек

В центре Харькова произошел масштабный пожар

Сделка по покупке "Морского старта" будет завершена в марте этого года - S7

Задержан полицейский, застреливший из табельного оружия гражданского в Донецкой области

В Украине в воскресенье будет прохладно, на севере и востоке – дождь с мокрым снегом

В Черниговской области двое хакеров пытались ограбить банкомат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА