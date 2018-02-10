В Марьинке около 300 домов остались без электричества

В г.Марьинка Донецкой области около 300 домов остались без электричества из-за повреждения распределительной подстанции, украинская сторона уже согласовала заявку на обеспечение режима "тишины", сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"В Марьинке около 300 абонентов вблизи линии соприкосновения остались без света из-за повреждения распределительной подстанции", - сказано в сообщении МинВОТ на странице в микроблоге Твиттер в субботу.

Отмечается, что предприятие, которое поставляет электроэнергию, уже подало заявку на обеспечение режима "Тишина" для проведения ремонта, и заявка уже согласована с украинской стороны.

"Далее заявку должна согласовать ОБСЕ", - проинформировали в МинВОТ.