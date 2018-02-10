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06:46 10.02.2018

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов позиций ВСУ, один военнослужащий получил ранения

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов позиций ВСУ, один военнослужащий получил ранения

        За прошедшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, в результате чего получил ранение украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "За прошедшие сутки опорные пункты Вооруженных сил Украины вновь подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

      На луганском направлении боевики из гранатометов различных видов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ вблизи Светлодарска. Вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие НВФ применяли по защитникам Новоалександровки и Богуславского, а минометы калибра 82-мм - по защитникам Новгородского. Также, днем, боевики из пехотного вооружения нарушали перемирие на подступах к Луганскому и Зайцевому.

      На донецком направлении боевики приступили к обстрелам позиций ВСУ из минометов различных калибров вокруг Песков, а из стрелкового оружия - вблизи Славного.

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