За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов позиций ВСУ, один военнослужащий получил ранения

За прошедшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, в результате чего получил ранение украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки опорные пункты Вооруженных сил Украины вновь подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

На луганском направлении боевики из гранатометов различных видов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ вблизи Светлодарска. Вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие НВФ применяли по защитникам Новоалександровки и Богуславского, а минометы калибра 82-мм - по защитникам Новгородского. Также, днем, боевики из пехотного вооружения нарушали перемирие на подступах к Луганскому и Зайцевому.

На донецком направлении боевики приступили к обстрелам позиций ВСУ из минометов различных калибров вокруг Песков, а из стрелкового оружия - вблизи Славного.