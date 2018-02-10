На Волыни на взятке разоблачен сотрудник СБУ

В Волынской области на вымогательстве и взятке в $3 тыс. разоблачен майор Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

"9 февраля 2018 военной прокуратурой Луцкого гарнизона совместно со следователями Луцкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Волынской области по материалам и совместно с оперативными сотрудниками внутренней безопасности Службы безопасности Украины, в рамках контроля за совершением преступления, задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды оперуполномоченным 2 отдела 6 управления Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ, который действовал по предварительному сговору в группе с тремя гражданами", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

В информации подчеркивается, что взятку в размере $3 тыс. от представителя предприятия предназначалась за "несоздание майором СБУ искусственных препятствий" в осуществлении предпринимательской деятельности этого общества. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме при проведении осмотра места происшествия.

Отмечается, что на данный проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигурантов дела. По результатам их проведения будет решен вопрос о задержании вышеуказанных лиц в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.