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04:03 10.02.2018

Харьковская облгосадминистрация и Харьковский антикоррупционный центр подписали меморандум о сотрудничестве

Харьковская облгосадминистрация и Харьковский антикоррупционный центр подписали меморандум о сотрудничестве

        Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная и заместитель председателя правления общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) Игорь Черняк подписали меморандум о сотрудничестве с целью повышения эффективности системы публичных закупок.

      "Целью сотрудничества является повышение эффективности использования бюджетных средств путем реализации на Харьковщине проекта Европейской комиссии "Борьба с коррупцией и внедрение реформ на региональном уровне", - сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

      По мнению Ю.Светличной объединение усилий общественного сектора и органов власти позволит существенно увеличить экономию бюджетных средств.

      "Меморандум с общественной организацией "Харьковский антикоррупционный центр" позволит нам совместно использовать все возможности общественного сектора и органов власти для того, чтобы достигнуть качественных показателей экономии бюджетных финансовых ресурсов. Мы будем стремиться увеличить экономию в 1,5 раза, что позволит строить новые дороги, школы, объекты социальной инфраструктуры, амбулатории и так далее", - цитирует Ю.Светличную пресс-служба ХОГА.

      И.Черняк в комментарии агентству Интерфакс-Украина отметил, что ХАЦ был выбран Еврокомиссией для реализации проекта "Борьба с коррупцией и внедрение реформ на региональном уровне" на территории Харьковской области.

      "Реализовать этот проект без взаимодействия с властью невозможно, потому что от нее напрямую зависят многие моменты. Есть, например, такое понятие как допороговые закупки, ОГА может понизить порог установленный законом, тогда большее количество закупок будут проходить через систему "ProZorro". И это только один пример", - сказал И.Черняк.

      По его словам, проект также предусматривает обучение чиновников работе с систем ProZorro.

      И.Черняк отметил, что меморандум носит не декларативный характер.

      "В рамках меморандума планируется совместными усилиями увеличить процент конкурентных торгов, уменьшить процент дисквалифицированных участников, уменьшить процент несостоявшихся торгов, уменьшить процент проведения допороговых закупок без использования "ProZorro" и увеличить в 1,5 раза процент экономии бюджетных средств - с четырех до шести процентов", - сказал И.Черняк.

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