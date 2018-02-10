На Луганщине на взятке задержаны чиновники ОГА и интерната

На Луганщине полиция и военная прокуратура задержали чиновников Луганской областной государственной администрации и руководитель одного из интернатов на получении 109 тыс. грн взятки, сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Работники Управления защиты экономики в Луганской области Национальной полиции Украины и военной прокуратуры сил антитеррористической операции прекратили систему получения должностными лицами "откатов" от субъектов хозяйствования. Правоохранители собрали материалы, доказывающие причастность к данному преступлению директора одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и руководителя одного из интернатов", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

В информации уточняется, что за беспрепятственное подписание актов о выполнении строительным работам и дальнейшее перечисление бюджетных средств подозреваемые требовали неправомерную выгоду в размере 10 процентов стоимости этих работ.

В рамках производства оперативники и военные прокуроры задокументировали факты вымогательства и получения должностными лицами взятки.

"Сегодня, 9 февраля, сотрудники Управления защиты экономики в Луганской области Национальной полиции Украины и военной прокуратуры сил антитеррористической операции задержали обоих фигурантов при получении очередного "отката", сказано в сообщении.

Всего директор одного из департаментов Луганской областной государственной администрации и руководитель интерната получили 109 тыс. грн взятки.

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия. В дальнейшем будет решаться вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.

Санкция части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.