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23:51 09.02.2018

Приоритетным в бюджете Киева на 2018 будет медицина, образование и инфраструктура

Приоритетным в бюджете Киева на 2018 будет медицина, образование и инфраструктура

        Приоритетом бюджета Киева в 2018 году будет медицина, образование и инфраструктура города, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

      "Среди приоритетных направлений развития, на которые будут направляться значительные средства в столице в этом году, - медицинская и образовательная сферы, обновление и строительство городской инфраструктуры", – сказано в сообщении на странице мэра в Фейсбук в пятницу вечером.

      Кроме того, В.Кличко подчеркнул, что несмотря на необходимость погашать долги столицы, бюджет города увеличен почти вдвое.

      "Мы получили Киев с огромными долгами - почти 27 млрд грн! За эти годы мы сократили долг более чем вдвое. И мы почти вдвое увеличили бюджет города. Три года назад он составлял 27 млрд, а смета на этот год - почти 50. Наконец мы имеем финансовые возможности, чтобы воплощать изменения. Нам нужно финансировать медицину, образование, восстанавливать инфраструктуру, которая находится в запущенном состоянии", - заявил он.

      В частности, мэр напомнил, что финансирование этих трех приоритетных сфер значительно увеличили в предыдущем году. В сфере образования город продолжает финансировать строительство и ремонт школ и детсадов.

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