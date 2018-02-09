Приоритетным в бюджете Киева на 2018 будет медицина, образование и инфраструктура

Приоритетом бюджета Киева в 2018 году будет медицина, образование и инфраструктура города, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Среди приоритетных направлений развития, на которые будут направляться значительные средства в столице в этом году, - медицинская и образовательная сферы, обновление и строительство городской инфраструктуры", – сказано в сообщении на странице мэра в Фейсбук в пятницу вечером.

Кроме того, В.Кличко подчеркнул, что несмотря на необходимость погашать долги столицы, бюджет города увеличен почти вдвое.

"Мы получили Киев с огромными долгами - почти 27 млрд грн! За эти годы мы сократили долг более чем вдвое. И мы почти вдвое увеличили бюджет города. Три года назад он составлял 27 млрд, а смета на этот год - почти 50. Наконец мы имеем финансовые возможности, чтобы воплощать изменения. Нам нужно финансировать медицину, образование, восстанавливать инфраструктуру, которая находится в запущенном состоянии", - заявил он.

В частности, мэр напомнил, что финансирование этих трех приоритетных сфер значительно увеличили в предыдущем году. В сфере образования город продолжает финансировать строительство и ремонт школ и детсадов.