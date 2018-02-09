В США из-за снегопада отменили около полутора тысяч авиарейсов

Около 1,5 тыс. авиарейсов отменены в пятницу из-за сложных метеоусловий в аэропортах Детройта и Чикаго, пишет в пятницу USA Today. Еще столько же вылетов задержано.

Снегопад нарушил работу международных аэропортов О'Хара и Мидуэй в Чикаго и аэропорта Аэропорт Детройт Метрополитан Уэйн.

В Чикаго закрыты государственные школы, учеников призывают не выходить из дома, также закрыты школы в Детройте.

Метеорологи прогнозируют, что за время нынешних снегопадов в Чикаго и Детройте выпадет, в общей сложности, до 23 см снега.