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20:57 09.02.2018

Блокирование Будапештом встречи Комиссии Украина-НАТО подрывает безопасность в Европе и играет на руку РФ, отмечает нардеп Фриз

Блокирование Будапештом встречи Комиссии Украина-НАТО подрывает безопасность в Европе и играет на руку РФ, отмечает нардеп Фриз

Народный депутат Украины председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз (фракция "БПП") глубоко обеспокоена позицией Венгрии по определению даты заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Как пишет в пятницу вечером И.Фриз в своей странице в соцсети Фейсбук, "следует признать, что позиция Венгрии, которая прибегла к фактическому шантажу, является не только контрпродуктивной, но и подрывающей безопасность в Европе".

Украинский парламентарий считает, что политика России вместе с активностью Исламского Государства (террористическая организация – ИФ) является одной из ключевых угроз в европейском регионе и мире. "В связи с этим попытки Будапешта блокировать встречи Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны является опасной практикой смешивания двусторонних гуманитарных вопросов с вопросами безопасности и обороны целого региона. Таким образом Венгрия не только опосредованно способствует ослаблению усилий НАТО по минимизации региональных рисков, но и способствует политике России по разрушению Организации Североатлантического договора изнутри", - убеждена И.Фриз.

Украинский нардеп считает, что такое поведение Венгрии не может быть обусловлено спорами вокруг украинского "образовательного" закона, поскольку украинская сторона предлагает и готова к решению таких вопросов в формате переговоров в духе международного права, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств с механизмами Годовой национальной программы сотрудничества с НАТО.

"Украина всегда открыта к переговорам и решению спорных вопросов в духе Альянса - за столом переговоров. Надеюсь, что Будапешт откажется от политики шантажа с признаками территориальных претензий к территории суверенной Украины", - написала И.Фриз.

Как сообщалось, ранее интернет-издание "Украинская правда" написало, что заседание комиссии Украина-НАТО было заблокировано Венгрией. Издание отмечает, что министерское заседание комиссии должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса. "Однако Венгрия применила право вето и заблокировала встречу, это подтвердили несколько источников", - отмечает издание.

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Интерфакс-Украина
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