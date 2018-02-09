Главные темы встреч Тимошенко в США - противодействие коррупции и поиск мира на Донбассе

В пятницу, 9 февраля, в рамках рабочего визита в США Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенкопровела встречу с помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Вессей Митчеллом.

Стороны обсудили пути достижения устойчивого мира на Востоке Украины и ситуацию в аннексирована Крыму.

Также особое внимание было уделено борьбе с коррупцией: речь шла об эффективности функционирования уже существующих антикоррупционных институтов и перспективы создания Антикоррупционного суда, который был полностью независимым.

В рамках визита в США Юлия Тимошенко вместе с делегацией от "Батькивщина" провела ряд встреч с влиятельными американскими чиновниками, а также приняла участие в Национальном молитвенном завтраке в присутствии президента США.

Со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером Юлия Тимошенко обсудила перспективы урегулирования конфликта на Востоке Украины, возможности внедрения миротворческой миссии ООН в Донбассе и вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Лидер "Батькивщины" и Специальный представитель Госдепа США подробно обсудили внутриполитическую и экономическую ситуацию в Украине и на ее влияние на перспективу достижения устойчивого мира на Донбассе.

Тимошенко и Волкер были единодушны в необходимости достижения конкретных результатов работы антикоррупционных институтов в Украине. Речь шла об уважении к верховенству права и соблюдения демократического политического процесса в контексте следующих президентских и парламентских выборов.

Ситуация в Украине, в частности вопросы, связанные с агрессией России против нашего государства, и предоставление летальной оружия Соединенными Штатами Америки Украине - об этом шла речь на встрече Юлии Тимошенко с председателем Комитета по иностранным делам Сената США Бобом Коркер.

На встрече Юлии Тимошенко с высокопоставленным членом Республиканской партии США, сенатором Марко Рубио в основном речь шла о политике безопасности и социально-экономического ситуации в Украине.

Марко Рубио также принял приглашение Юлии Тимошенко в удобное время вместе с коллегами посетить Украину.