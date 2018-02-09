СБУ раскрыла систематическое хищение ГСМ из воинской части на Николаевщине

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили механизм систематического хищения горюче-смазочных материалов в одной из военных частей Николаевской области.

"Правоохранители установили, что один из заместителей командира части совместно с подчиненными искусственно завышали объемы потребления горючего для перепродажи "излишков". Злоумышленники, в частности, через поддельную документацию оформляли фиктивные командировки, завышали показатели расхода топлива и меняли данные измерительных устройств в военных авто", - сообщает пресс-центр СБ Украины в пятницу.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько эпизодов хищения и сбыта горючего воинской части. В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ пресекли очередную попытку сбыта партии похищенного топлива в одном из гаражных кооперативов.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению топлива воинской части.