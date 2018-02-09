События

18:34 09.02.2018

В Харьковской области ребенок нашел гранату времен Второй мировой

Обезврежена граната Ф-1 времен Второй мировой войны, найденная ребенком в двух метрах от игровой площадки детсада "Лелеченька" в г.Дергачи Харьковской области, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, похожий на ручную гранату металлический предмет, лежавший под тротуарной бетонной плитой в канаве, увидел 8-летний мальчик, возвращавшийся из школы домой.

Он рассказал о находке маме, а та сообщила о ней в полицию.

"Специалисты из Дергачевского райуправления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области идентифицировали найденный предмет как ручную гранату Ф1 времен Второй мировой войны", - сказано в сообщении.

На место происшествия немедленно была направлена пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, которая изъяла гранату и обезвредила ее на специально отведенном подрывной площадке за пределами города", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

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