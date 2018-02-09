События

18:13 09.02.2018

Боевики продолжают применять минометы на Донбассе, ранен боец ВСУ

Боевики продолжают применять минометы на Донбассе, ранен боец ВСУ

В течение дня пятницы в районе проведения АТО на Донбассе боевики продолжили применять по позициям Вооруженных сил Украины минометы различных калибров, в результате чего один украинский военный получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом с начала суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов ранения получил один украинский воин", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 пятницы, обнародованной на странице в соцсети "Фейсбук".

Так, на Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вели огонь по украинским позициям вокруг Новгородского. Также боевики из гранатометов обстреливали позиции ВСУ у Луганского, а из стрелкового оружия - нарушали перемирие у Зайцево.

"На Донецком направлении враг применил 120 и 82-мм минометы неподалеку Песок, а из стрелкового оружия вел огонь по нашим опорных пунктах у Славного", - говорится в информации.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военнослужащий

Боевики с полуночи 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО, на Приазовье травмирован военный ВСУ

ВСУ в Крыму на начало агрессии РФ были укомплектованы и обеспечены, но не было четких команд, а и.о. президента был в сложной ситуации – Замана

В зоне АТО за неделю наблюдатели СММ зафиксировали 3,2 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня

Заседание СНБО 28 февраля 2014 года по ситуации в Крыму было "сугубо формальным"– экс-главком ВСУ Замана

Ситуация в зоне АТО обострилась: боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

Боец ВСУ травмирован из-за обстрелов со стороны боевиков

Около 100 единиц вооружения и военной техники закуплены для ВСУ с начала года - Полторак

Боевики активизировались на линии столкновения в зоне АТО

Кабмин предлагает Раде ввести приветствие для военных "Слава Украине" – "Героям слава"

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп пообещал скорую публикацию меморандума демократов по "делу об РФ"

Блокирование Будапештом встречи Комиссии Украина-НАТО подрывает безопасность в Европе и играет на руку РФ, отмечает нардеп Фриз

Климкин: утверждение украинского языка должно стать национальным проектом, а год можно посвятить истории

Главные темы встреч Тимошенко в США - противодействие коррупции и поиск мира на Донбассе

СБУ раскрыла систематическое хищение ГСМ из воинской части на Николаевщине

В Харьковской области ребенок нашел гранату времен Второй мировой

Еврокомиссия изучит вопрос о сезонном изменении времени в странах ЕС

СБУ не применяла силу при задержании экс-нардепа Шепелева

Сотрудник Луцкого вуза майнил криптовалюту за счет университета и похищал персональные данные

ЕС выделит более 2 млн евро для помощи потерявшим работу сотрудникам завода в ФРГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА