Боевики продолжают применять минометы на Донбассе, ранен боец ВСУ

В течение дня пятницы в районе проведения АТО на Донбассе боевики продолжили применять по позициям Вооруженных сил Украины минометы различных калибров, в результате чего один украинский военный получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом с начала суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов ранения получил один украинский воин", - говорится в сводке пресс-центра по состоянию на 18.00 пятницы, обнародованной на странице в соцсети "Фейсбук".

Так, на Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вели огонь по украинским позициям вокруг Новгородского. Также боевики из гранатометов обстреливали позиции ВСУ у Луганского, а из стрелкового оружия - нарушали перемирие у Зайцево.

"На Донецком направлении враг применил 120 и 82-мм минометы неподалеку Песок, а из стрелкового оружия вел огонь по нашим опорных пунктах у Славного", - говорится в информации.