Сотрудник Луцкого вуза майнил криптовалюту за счет университета и похищал персональные данные

В Луцке работник университета с использованием шпионского программного обеспечения похищал персональные данные и продавал их, а также майнил криптовалюту за счет вуза.

Как сообщает в пятницу департамент киберполиции Национальной полиции Украины, в марте 2017 года следователи Луцкого отдела полиции Волынской области начали уголовное производство по ч.2 ст.361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования работники киберполиции выявили сотрудника одного из университетов города Луцк, подозреваемого в причастности к совершению ряда несанкционированных вмешательств в работу ЭВМ с помощью вредоносного программного обеспечения. Целью таких его действий было похищение конфиденциальных данных.

Полицейские установили, что злоумышленник похищал персональные данные и сбывал их. "Для анонимизации своих преступных действий он использовал криптовалюта, с помощью которой происходили все расчеты", - сказано в сообщении.

"Личную мощную компьютерную технику, которая включает в себя видеокарты с большими объемами памяти, работник учебного заведения хранил и использовал в университете. Помещение нескольких кабинетов, имущество (системы кондиционирования и охлаждения техники), электроэнергию и возможности доступа к сети Интернет, которые находятся в собственности государственного учреждения, он использовал для работы так называемой "майнинговой фермы". Таким образом он пытался избежать уплаты коммунальных платежей и других расходов собственного счета", - сказано в сообщении киберполиции.

Санкционированные обыски правоохранители провели по месту работы и жительства подозреваемого.

Изъята компьютерная техника, которую сейчас осматривают эксперты.

Проводятся дальнейшие следственные действия.