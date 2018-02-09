События

18:06 09.02.2018

Сотрудник Луцкого вуза майнил криптовалюту за счет университета и похищал персональные данные

 В Луцке работник университета с использованием шпионского программного обеспечения похищал персональные данные и продавал их, а также майнил криптовалюту за счет вуза.

Как сообщает в пятницу департамент киберполиции Национальной полиции Украины, в марте 2017 года следователи Луцкого отдела полиции Волынской области начали уголовное производство по ч.2 ст.361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования работники киберполиции выявили сотрудника одного из университетов города Луцк, подозреваемого в причастности к совершению ряда несанкционированных вмешательств в работу ЭВМ с помощью вредоносного программного обеспечения. Целью таких его действий было похищение конфиденциальных данных.

Полицейские установили, что злоумышленник похищал персональные данные и сбывал их. "Для анонимизации своих преступных действий он использовал криптовалюта, с помощью которой происходили все расчеты", - сказано в сообщении.

"Личную мощную компьютерную технику, которая включает в себя видеокарты с большими объемами памяти, работник учебного заведения хранил и использовал в университете. Помещение нескольких кабинетов, имущество (системы кондиционирования и охлаждения техники), электроэнергию и возможности доступа к сети Интернет, которые находятся в собственности государственного учреждения, он использовал для работы так называемой "майнинговой фермы". Таким образом он пытался избежать уплаты коммунальных платежей и других расходов собственного счета", - сказано в сообщении киберполиции.

Санкционированные обыски правоохранители провели по месту работы и жительства подозреваемого.

Изъята компьютерная техника, которую сейчас осматривают эксперты.

Проводятся дальнейшие следственные действия.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп пообещал скорую публикацию меморандума демократов по "делу об РФ"

Блокирование Будапештом встречи Комиссии Украина-НАТО подрывает безопасность в Европе и играет на руку РФ, отмечает нардеп Фриз

Климкин: утверждение украинского языка должно стать национальным проектом, а год можно посвятить истории

Главные темы встреч Тимошенко в США - противодействие коррупции и поиск мира на Донбассе

СБУ раскрыла систематическое хищение ГСМ из воинской части на Николаевщине

В Харьковской области ребенок нашел гранату времен Второй мировой

Еврокомиссия изучит вопрос о сезонном изменении времени в странах ЕС

СБУ не применяла силу при задержании экс-нардепа Шепелева

Боевики продолжают применять минометы на Донбассе, ранен боец ВСУ

ЕС выделит более 2 млн евро для помощи потерявшим работу сотрудникам завода в ФРГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА