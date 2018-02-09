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17:22 09.02.2018

ЕС выделит более 2 млн евро для помощи потерявшим работу сотрудникам завода в ФРГ

ЕС выделит более 2 млн евро для помощи потерявшим работу сотрудникам завода в ФРГ

Еврокомиссия предложила в пятницу выделить 2,1 млн евро из Фонда корректировки глобализации в помощь потерявшим работу сотрудникам завода по производству автомобильных шин Goodyear в Германии в земле Баден-Вюртемберг.

"Солидарность ЕС играет ключевую роль в решении проблемы поиска новых рабочих мест для многих людей одинаковых профессий, которые вдруг становятся "лишними", в своем географическом районе", - заявила в этой связи комиссар ЕС по вопросам занятости, социальных дел, профессий и трудовой мобильности Марианна Тиссен.

В коммюнике ЕК сообщается, что предлагаемая поддержка Фонда поможет 646 работникам пройти профессиональную адаптацию, облегчить переход на другую работу или создание собственного бизнеса. В частности, средства будут направлены на помощь в поиске новой работы, организацию семинаров и курсов повышения квалификации, консультативные услуги для начинающих предпринимателей, наставничество после поступления на работу и приобретение учебных пособий.

Общая сметная стоимость пакета переподготовки составляет 3,6 млн евро, из которых 2,1 млн евро предоставляет ФКБ. Предложение должно быть утверждено Европарламентом и Советом ЕС.

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