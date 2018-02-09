Нацполиция разоблачила должностных лиц Государственной миграционной службы на отмывании денег и сбыте наркотиков

В Национальной полиции Киева и Черкасской области задержали семерых служащих Государственной миграционной службы, которые в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с выдачей биометрических паспортов, также задержанных подозревают в масштабной коррупции и наркобизнесе, сообщают в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Киева.

"Руководству Министерства внутренних дел Украины стало известно о фактах преступной деятельности отдельных чиновников ГМС. После детальной проверки, проведенной работниками Департамента внутренней безопасности НПУ, информация нашла свое подтверждение", - заявили в департаменте.

Пользуясь служебным положением, должностные лица определенных структурных подразделений ГМС наладили коррупционные схемы по отмыванию денег с руководителями частных учреждений, занимавшихся ускорением выдачи загранпаспортов. Ее суть заключалась в следующем: по законодательству, чтобы получить биометрический паспорт, гражданин должен зарегистрироваться в электронной очереди, сформировать необходимый пакет документов в подразделении ГМС и официально оплатить квитанцию в размере 557,32 гривен или 800,32 гривен - в зависимости от желаемого срока получения документа.

Разоблаченные должностные лица ГМС, договорившись предварительно с "партнером" - субъектом хозяйствования - давали его клиентам возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки, однако по значительно завышенной стоимости.

"Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня "стоило" заказчику 3 тыс. гривен, а за 1-2 рабочих дня - 11 тыс. гривен. Таким образом, служащие не только получили незаконные доходы благодаря спланированным спекуляциям, но и искусственно создали значительные очереди для желающих получить биометрический паспорт в подразделениях миграционной службы. Как результат - бюджет государства недополучил сотни тысяч гривен", - отметили в Нацполиции.

По поручению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова департаментом внутренней безопасности НПУ был проведен ряд оперативных мероприятий по разоблачению коррумпированных служащих.

По материалам ДВБ НПУ в июле 2017 Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, начато уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды и незаконного обогащения работниками ГМС Украины.

Оперативниками была установлена причастность к преступным схемам отдельных руководителей территориальных подразделений ГМС в Киеве и Черкасской области, где заговорщики организовали самую масштабную "работу". Кроме того, задокументировано почти 20 субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляли возможность платежеспособным клиентам получить необходимый документ вне отдела миграционной службы.

"За время нелегального "сотрудничества" с бизнесменами разоблачены должностные лица изрядно приумножили свое состояние. Так, начальник одного из отделов ГМС в Киеве, работая в должности менее года, позволил себе приобрести автомобиль премиум-класса", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в Нацполиции заявили, что этого же чиновника и его сообщника - посредника с клиентами - оперативники внутренней безопасности НПУ уличили в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.

"Во время обыска изъяли доказательную документацию, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности. Восемь человек задержаны в порядке ст.208 УПК Украины" – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причастности других работников ГМС к коррупционным схемам и привлечения их к уголовной ответственности.

Также в Нацполиции отметили, что по указанию А.Авакова, департамент внутренней безопасности получил больше полномочий для борьбы с коррупцией не только в Национальной полиции, но и во всех органах центральной исполнительной власти системы МВД. Такое решение было поддержано Коллегией МВД.