События

04:19 09.02.2018

Киберполиция в Киеве разоблачила мужчину на сбыте данных финансовой компании

      В Киеве киберполиция выявила сотрудника финансовой компании, который занимался сбытом данных о клиентах фирмы, сообщают в пресс-службе департамента киберполиции в Национальной полиции Киева.

      "Работники Киевского управления киберполиции Департамента киберполиции совместно с сотрудниками Шевченковского управления полиции Киева выявили и пресекли попытку продажи базы данных фирмы. Информацию пытался продать бывший сотрудник финансового учреждения", - говорится в сообщении.

      По информации ведомства, мужчина ранее работал в финансовой компании, которая предоставляла гражданам кредитные услуги. Во время пребывания в должности он, используя уязвимость системы, вмешался в базу данных и получил доступ к списку клиентов фирмы. Далее злоумышленник разместил в сети Интернет объявление о продаже этой базы данных. Он запросил за нее $4 тыс. долларов и уже намеревался продать информацию представителям фирмы-конкурента.

      На этапе реализации сделки по продаже информации работники киберполиции разоблачили злоумышленника. На месте у него был изъят компьютер, на котором находилась клиентская база данных финансовой компании.

      В департаменте сообщают, что продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч.1 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией...) УК Украины. Изъятую технику направили на экспертизу. По ее результатам будет принято решение об объявлении подозрения злоумышленнику.

      В то же время специалисты отмечают, что в департамент систематически поступает информация о различных субъектов хозяйствования и частных лиц, которые осуществляют накопление персональной информации, не имея на то законных прав.

      Также в киберполиции отмечают, что сейчас начата проверка законности и соблюдения соответствующего порядка сбора, хранения и защиты персональных данных граждан Украины. В случае установления нарушения определенных требований - к нарушителям будут применяться меры реагирования в соответствии с нормами административного и уголовного законодательства

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