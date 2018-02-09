Харьковские правоохранители вышли на "черного археолога" и его арсенал в ходе расследования угрозы убийства

Новобаварский отдел Харьковской местной прокуратуры №2 совместно с Новобаварским отделом Нацполиции разоблачили 35-летнего "черного археолога", который хранил у себя дома арсенал боеприпасов времен второй Мировой войны.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, правоохранители вышли на него в ходе расследования заявления 67-летнего харьковчанина, сообщившего в полицию, что родной сын угрожает его убить.

"Поскольку сын увлекается охотой и у него есть ружье, у отца были серьезные опасения за свою жизнь. Кроме того, пенсионер рассказал, что с сыном часто возникают конфликты, в том числе и финансового характера, а их отношения трудно назвать дружескими. По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.129 УК Украины (угроза убийством). С целью проверки обстоятельств заявления с санкции суда правоохранители провели обыск в квартире сына, и, кроме зарегистрированного ружья, обнаружили целый арсенал", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчина коллекционировал боеприпасы времен Второй мировой войны. По предварительным данным, он был т.н. черным археологом. В его квартире при обыске нашли почти 700 патронов калибра 7,62 мм, сыпучее вещество, похожее на порох, предметы, сходные с частями гранат Ф-1 и РГД-5, пиротехнические средства, сигнальные патроны и тому подобное. Найденное изъято и направлено на экспертизу.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела. Уголовное производство начато по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами). Решается вопрос об объявлении о подозрении хозяину "арсенала".

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.