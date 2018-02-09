События

00:39 09.02.2018

Харьковский псевдополицейский, забиравший у школьников мобильные телефоны, осужден на 2,5 года

Харьковский псевдополицейский, забиравший у школьников мобильные телефоны, осужден на 2,5 года

Московский районный суд Харькова вынес обвинительный приговор 31-летнему харьковчанину, который, представляясь полицейским, забирал у школьников телефоны и сдавал их в ломбард.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчина признан виновным в завладении чужим имуществом путем обмана и самовольном присвоении властных полномочий (ч.2 ст. 90, ч.1 ст.353 Уголовного кодекса Украины). "Мужчина осужден к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Прокуратура доказала в суде, что в июне-августе 2016 года ранее неоднократно судимый за корыстные преступления харьковчанин забирал у детей мобильные телефоны. Действовал он по одной и той же схеме: подходил к ребенку, представлялся сотрудником полиции, показывал им "служебное удостоверение" (в действительности это была справка из ломбарда) и под предлогом проведения проверки мобильного, который якобы украли, просил отдать ему телефон. Дети (в основном это были мальчики 10-16 лет) принимали бумагу со штампом за настоящее полицейское удостоверение и отдавали свой телефон псевдоправоохранителю. Тот сдавал технику в ломбард и вырученные деньги тратил на себя.

В ходе судебного разбирательства было доказано 15 эпизодов преступлений, совершенных по такой схеме.

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