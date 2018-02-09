События

00:30 09.02.2018

Белый дом опроверг слухи о планах встречи Трампа и сестры Ким Чен Ына

Вице-президент США Майк Пенс и дочь американского президента Иванка Трамп не планируют встречаться с сестрой северокорейского лидера Ким Ё Чен во время Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает Белый дом.

"Никакие встречи не планируются", - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что у высокопоставленной северокорейской делегации, которая прибудет на церемонию открытия Олимпийских игр, нет желания встречаться с представителями американской делегации.

"Мы никогда не умоляли о диалоге с США, и в будущем будет так же. Мы четко заявляем, что у нас нет желания встречаться с американской стороной во время нашего визита в Южную Корею", - приводит центральное информационное агентство КНДР (ЦТАК) слова представителя МИД КНДР.

Южнокорейское министерство по делам объединения сообщало, что младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чен приедет на этой неделе в Южную Корею в составе высокопоставленной делегации. Ким Ё Чен, занимающая пост заместителя руководителя Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, станет первым представителем семьи руководства КНДР, который посетит Южную Корею.

Ожидается, что визит северокорейской делегации начнется в пятницу и продлится три дня.

Американскую президентскую делегацию на зимних Олимпийских играх в Республике Корея возглавит вице-президент США Майк Пенс.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане.

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