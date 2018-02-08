Необходимо принять Генплан Киева, чтобы прекратить хаотичную застройку города

В 2018 году необходимо принять Генеральный план Киева, чтобы прекратить хаотичную застройку города, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Наша задача - принять Генеральный план Киева, чтобы все киевляне имели возможность знать, что и где будет строиться в городе", - сказал В.Кличко во время часа вопросов к исполнительной власти на заседании Киевсовета, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Он отметил, что столичная власть стремится положить конец той застройке в Киеве, которая ведется с нарушением законодательства.

Мэр Киева также добавил, что строительство жилых домов должно сразу же предусматривать строительство учреждений социальной сферы - садов, школ, медучреждений и другой необходимой инфраструктуры.

По его мнению, именно принятие Генплана Киева позволит положить конец противостоянием между киевлянами и застройщиками, которые периодически происходят в столице.

"Поможет поставить точку в этом Генеральный план, который мы должны вынести на обсуждение общественности, а затем рассмотреть и принять в зале Киевсовета. И это надо сделать в этом году", - отметил городской голова.