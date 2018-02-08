Дело экс-главврача, платившего зарплату "мертвым душам", направлено в суд

Харьковская местная прокуратура №3 направила в Фрунзенский райсуд города обвинительный акт в отношении 48-летнего бывшего главного врача детской больницы, которого подозревают в выплате зарплаты "мертвым душам".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируют растрату бюджетных средств, подделку официальных документов и служебную халатность (ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.367 УК Украины).

"Установлено, что бывший главный врач одного из детских коммунальных учреждений здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, длительное время выплачивал заработную плату несуществующим сотрудникам. Руководитель, действуя в интересах третьих лиц с целью их незаконного обогащения, вносил в официальные документы ложные сведения. В целом он растратил около 500 тыс. грн. бюджетных средств, выделенных для выплаты заработной платы сотрудникам медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ходатайству прокурора суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество подозреваемого.

Максимальная санкция инкриминируемых экс-главврачу статей предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.