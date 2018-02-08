Завершено досудебное расследование в деле о препятствовании митингам в Сумах в январе 2014 года

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершил досудебное расследование уголовного производства по факту незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведению собраний и митингов в г.Сумы.

Как сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры, речь идет о безосновательном привлечении граждан, принимавших участие в этих собраниях и митингах, к уголовной ответственности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В совершении этих преступлений подозревается бывшее руководство государства с участием руководства правоохранительных органов Сумской области.

Руководству прокуратуры Сумской области и прокуратуры Сум сообщено о подозрении в совершении преступлений по ст. 340 (незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов, совершенное служебным лицом), ч. 2 ст. 343 (влияние на сотрудника правоохранительного органа с целью принятия незаконного решения, совершенное служебным лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности), ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 371 (организация заведомо незаконного задержания лиц, совершенное в личных интересах), ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 371 (завершенное покушение на незаконное содержание под стражей, совершенное в личных интересах) УК Украины.

Кроме того, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 372 и ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 371 УК Украины, подозреваются три прокурора прокуратуры Сум и три следователя следственного отдела Сумского горотдела внутренних дел.

Всего к уголовной ответственности в этом уголовном производстве привлечены 9 сотрудников правоохранительных органов, в том числе трое и числа бывшего руководящего состава прокуратуры Сумской области и прокуратуры Сум, указали в Генпрокуратуре.

5 февраля 2018 года подозреваемым и их защитникам объявлено о завершении предварительного расследования, предоставлены материалы для ознакомления. После выполнения этого процессуального действия обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по сути.