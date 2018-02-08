Жебривский просит генпрокурора и главу СБУ разобраться с саботажем "Донецкоблгаза" в подаче газа, на предприятии требуют "соблюдать законодательство"

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что ПАО "Донецкоблгаз" саботирует подачу газа населению Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района, ввиду сложившейся ситуации он обратился к генеральному прокурору и главе Службы безопасности Украины с просьбой о правовой оценке действиям облгаза.

"Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района оказались в заложниках монополиста – ПАО "Донецкоблгаз", который буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу. Обратился к генеральному прокурору, руководителю СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и владельцев облгазов", - написал он на странице в Фейсбуке в четверг.

По мнению П.Жебривского, действия руководства и владельцев ПАО "Донецкоблгаз" являются содействием террористическим организациям в форме саботажа.

"Надеюсь, что действиям руководства и владельцев ПАО "Донецкоблгаз" официальная правовая оценка будет дана в ближайшее время", - добавил глава ОВГА.

В то же время на сайте ПАО "Донецкоблгаз" размещено официальное заявление относительно ситуации, сложившейся вокруг строительства подводного газопровода высокого давления от газораспределительной станции (ГРС) пгт Очеретино до Авдеевки.

В заявлении указано, что была проведена непрозрачная процедура отбора генерального подрядчика строительства нового подводного газопровода.

"ПАО "Донецкоблгаз" предоставляло свои предложения с целью реализации строительства газопровода, но генеральным подрядчиком избрано ООО "Теплоэнергокомплект", не имеющий опыта реализации подобных проектов. Поставщиком трубы избрано ООО "Полимерная группа "Терполимергаз", которое также не имело опыта производства трубы согласно требованиям проекта", - приводятся сведения в заявлении ПАО.

Кроме того, по информации предприятия, в настоящее время расследуется уголовное производство по факту возможного присвоения, растраты, завладения чужим имуществом должностным лицом департамента развития базовых отраслей Донецкой ОВГА, совершенное в крупных размерах во время выполнения работ по строительству подводного газопровода от ГРС пгт Очеретино до Авдеевки.

ПАО "Донецкоблгаз" также напомнило о своем решении принять участие в строительстве газопровода. 17 ноября 2017 года предприятие заключило договор субподряда с генеральным подрядчиком строительства ООО "Теплоэнергокомплект" на выполнение работ по строительству подводного газопровода и в тот же день специалисты приступили к выполнению сварочных работ. 5 января 2018 года специалисты "Донецкоблгаза" закончили работы, предусмотренные договором субподряда, больше никаких действий, связанных со строительством этого газопровода, ПАО не осуществляло. Оплаты за выполненные работы ПАО "Донецкоблгаз" не получило, утвержает предприятие.

В заявлении также указано, что с середины января в ПАО "Донецкоблгаз" поступали неоднократные обращения от Авдеевской военно-гражданской администрации и Донецкой областной военно-гражданской администрации с требованием заключить договор на осуществление продувки (закачки) природным газом и эксплуатации газопровода.

"Однако ПАО "Донецкоблгаз" неоднократно заявляло о своей готовности начать соответствующие работы только в соответствии с действующим законодательством, в частности лицензионных условий, которые устанавливают императивное обязательство для операторов ГРМ строгого соблюдения положений правил безопасности систем газоснабжения. Ни один из указанных документов нам не предоставлен. Этот факт лишает наше предприятие возможности подписать соответствующие договоры и начать работы, которые бы дали возможность жителям Авдеевки и семи прилегающих сел Ясиноватского района пользоваться голубым топливом и обогревать свои дома", - подчеркивается в заявлении.

Помимо этого, по данным ПАО, значительный участок газопровода до сих пор не зарыт, а 36 замечаний работников "Донецкоблгаза" не были устранены генподрядчиком и заказчиком строительства.

"ПАО "Донецкоблгаз" готово выступить инициатором открытого подписания договоров на эксплуатацию подводного газопровода высокого давления от ГРС пгт Очеретино до Авдеевки, продувки, пуска газа, проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ) с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации и под контролем общественных организаций, но при безусловном требовании соблюдения действующего законодательства", - подытоживается в заявлении.

Как сообщалось, в июне 2017 года вблизи Авдеевки в результате вражеских обстрелов был поврежден газопровод, около 22 тыс. жителей осталось без газоснабжения.

18 августа началось строительство подводящего газопровода высокого давления от пгт Очеретино до Авдеевки, благодаря которому можно будет подавать газ с подконтрольной Киеву территории, как в Авдеевку, так и в еще 7 окрестных селений (Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово).

По словам П.Жебривского, стоимость проекта – порядка 58 млн грн, часть этой суммы профинансирует ПАО "Авдеевский коксохимический завод".

В январе текущего года П.Жебривский сообщил, что Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний, после которых можно закачивать газ и начинать подключение домов. Тогда он отметил, что дал указание параллельно оформлять всю необходимую документацию, "чтобы не затягивать процесс".