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18:58 08.02.2018

Киев требует пустить украинских или иностранных врачей к удерживаемому в РФ Павлу Грибу

Киев требует пустить украинских или иностранных врачей к удерживаемому в РФ Павлу Грибу

 Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным отказом РФ допустить украинских врачей к незаконно удерживаемому гражданину Украины Павлу Грибу, а также игнорированием многочисленных обращений Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону по поводу получения актуальной информации о состоянии его здоровья.

"Ухудшение состояния здоровья Павла Гриба в учреждении содержания и непредоставление медицинской помощи расцениваем как форму давления на него ради получения необходимых следствию свидетельств. Такие действия демонстрируют игнорирование российской стороной не только решения Европейского суда по правам человека №ECHR - LE2.3r от 6 октября 2017 года, но и основополагающих прав человека", - говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства в четверг.

В МИД требуют немедленно допустить украинских или иностранных врачей к П.Грибу для оценки состояния его здоровья и предоставления необходимых медицинских рекомендаций.

В ведомстве также призвали международных партнеров Украины усилить дипломатическое давление на РФ и выступить в защиту жизни, безопасности и прав граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории РФ.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Срок его содержания под стражей продлен до 4 марта 2018 года.

1 февраля 2018 года И.Гриб сообщил о неудовлетворительном состоянии здоровья сына и отсутствии необходимой медицинской помощи. По его словам, профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет и никто не сможет оказать необходимую медицинскую помощь.

Он также сообщил, что 1 февраля состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения, причем адвокат узнала о заседании случайно. "1 февраля, в нарушение всех сроков, состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения удержания Павла. Адвокат о судебном заседании случайно узнала за сутки. Все было сделано так, чтобы родители не успели приехать", - уточнил И.Гриб.

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