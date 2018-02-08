В Киеве горел дом с "балконом Грушевского", жертв и пострадавших нет

В Киеве в четверг днем горел 2-этажный дом на углу Софийской и Владимирской улиц, с балкона которого, по некоторым данным, председатель Центральной Рады Михаил Грушевский в 1918 году зачитывал перед собравшимся на Софийской площади народом текст IV Универсала Центральной Рады, которым Украинская Народная Республика провозглашала свою независимость.

Как сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям информация о пожаре в нефункционирующем здании по ул.Софийской, 18 поступило спасателям в 13:59, он был локализован в 14:29 и в 14:44 ликвидирован.

В то же время, на приведенных фотографиях с места происшествия видно, что пожар был в соседнем угловом здании по ул.Софийской 20/21, известном как "дом с балконом Грушевского", который год назад был обнесен строительным забором.

По данным спасателей, пожар возник на первом этаже им достиг площади 50 кв.м; распространение огня на второй этаж удалось предотвратить. Причина пожара выясняется, жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено около 12 человек личного состава и 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Дом на Софийской, 20/21, построенный в XIX веке, в 1994 год внесенный в список памятников архитектуры и находящийся в буферной зоне Софии Киевской, внесенной в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, был освобожден от арендаторов еще в 2005 году и с тех пор не используется. В том же году на рассмотрение городского совета был выставлен проект реконструкции дома, который предусматривал строительство нового 6-этажного здания на его месте с сохранением маленькой угловой части, на которой расположен исторический балкон.

Тогда общественность отстояла отклонение проекта, но горсовет продолжил поиск новых, при этом окончательтное решение по дому так и не было принято. Сам же он был обнесен маскировочной сеткой. В 2011 году с дома был снят охранный статус, однако в 2015 году Киевсовет ввел мораторий на строительство буферной зоне Софии Киевской.

В феврале 2017 года сетка была снята, а дом окружен строительным забором. К тому времени в доме уже были выбиты все окна. Был также обнародован новый проект застройки участка 10-этажным гостинично-офисным зданием с подземной парковкой. Историко-градостроительные обоснования к проектам были подписаны в 2011 и 2014 годам содержали формулировку "реконструкция дома", при том, что подразумевалось строительство полностью нового сооружения.

В марте 2017 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что "пока он мэр", зданию ничего не угрожает и нового строительства на его месте не будет.