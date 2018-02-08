Суд отменил нардепу Полякову обязательство носить электронный браслет

Соломенский районный суд Киева отметил обязательство носить электронный браслет народному депутату Украины (фракция "Народный фронт") Максиму Полякову, сообщил интернет-изданию "Украинская правда" адвокат парламентария Петр Бойко.

"Да, суд принял решение снять электронный браслет. Сегодня суд анализировал риски и понял, что риски существенно уменьшились. Осталось проведение экспертиз и получение документов от ФРГ, касающихся Розенблата (народного депутата Борислава Розенблата, который проходит по тому же уголовному "янтарному" делу, что и М.Поляков - ИФ), а не Полякова", - рассказал адвокат.

По его словам, суд пришел к выводу, что поскольку остались "простые следственные действия", то чрезмерные обязательства не нужны.

П.Бойко пояснил, что среди обязательств остались залог, обязательство являться к детективу, прокурору или в суд по первому вызову, не общаться со свидетелями, сдать паспорта органам досудебного следствия и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Как сообщалось, М.Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 19 июня 2017 года задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата. Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал М.Полякову меру пресечения в виде залога в сумме 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств. Так, он обязан носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани (Черкасская обл.) без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать все свои заграничные паспорта.

Спустя полтора месяца после решения суда М.Поляков надел электронное средство контроля (браслет).

В октябре стало известно, что детективы НАБУ располагают новыми сведениями в "янтарном деле", поэтому подозрение в отношении действий М.Полякова нуждается в уточнениях. Однако, указали в Бюро, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) оставляют неизменной свою позицию относительно квалификации преступления, в совершении которого подозревается М.Поляков - как и раньше, речь идет о ч. 4 ст. 368 УК.