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18:12 08.02.2018

Суд отменил нардепу Полякову обязательство носить электронный браслет

Суд отменил нардепу Полякову обязательство носить электронный браслет

Соломенский районный суд Киева отметил обязательство носить электронный браслет народному депутату Украины (фракция "Народный фронт") Максиму Полякову, сообщил интернет-изданию "Украинская правда" адвокат парламентария Петр Бойко.

"Да, суд принял решение снять электронный браслет. Сегодня суд анализировал риски и понял, что риски существенно уменьшились. Осталось проведение экспертиз и получение документов от ФРГ, касающихся Розенблата (народного депутата Борислава Розенблата, который проходит по тому же уголовному "янтарному" делу, что и М.Поляков - ИФ), а не Полякова", - рассказал адвокат.

По его словам, суд пришел к выводу, что поскольку остались "простые следственные действия", то чрезмерные обязательства не нужны.

П.Бойко пояснил, что среди обязательств остались залог, обязательство являться к детективу, прокурору или в суд по первому вызову, не общаться со свидетелями, сдать паспорта органам досудебного следствия и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Как сообщалось, М.Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 19 июня 2017 года задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата. Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал М.Полякову меру пресечения в виде залога в сумме 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств. Так, он обязан носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани (Черкасская обл.) без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать все свои заграничные паспорта.

Спустя полтора месяца после решения суда М.Поляков надел электронное средство контроля (браслет).

В октябре стало известно, что детективы НАБУ располагают новыми сведениями в "янтарном деле", поэтому подозрение в отношении действий М.Полякова нуждается в уточнениях. Однако, указали в Бюро, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) оставляют неизменной свою позицию относительно квалификации преступления, в совершении которого подозревается М.Поляков - как и раньше, речь идет о ч. 4 ст. 368 УК.

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