Стали известны названия новых улиц в Варшавском микрорайоне и на Рыбальском острове в Киеве

Киевский городской совет принял решение о присвоении названий восьми новым улицам в Подольском районе города в районах новой застройки.

"Таким образом будет отмечена память выдающихся украинских военных деятелей, писателя, поэта и драматурга, предпринимателей-садовников, а также возвращены названия исчезнувших улиц города", - сообщает пресс-служба горсовета в четверг.

Как следует из приведенного списка, получат названия шесть улиц в микрорайоне, строящемся на территории агрокомбината "Пуща-Водица" между существующими жилмассивами Виноградарь и Нивки, где уже сооружается микрорайон "Варшавский", и две улицы на Рыбальском острове, возле центра города и городской гавани. На месте первого ранее располагались фруктовые сады, на месте второго – промзона.

Шесть из восьми улиц получают названия в честь выдающихся деятелей прошлого, две – названия, которые в прошлом носили улицы, исчезнувшие при перепланировке и сносе малоэтажной застройки по соседству.

Улицы, проходящие на "Варшавском" с севера на юг получат названия Всеволода Змиенко (в честь генерал-хорунжего Армии УНР), Семьи Кристеров (в честь предпринимателей-садовников, владевших более 100 лет назад большой усадьбой рядом – т.н. Кристеровой горке) и Северина Наливайко (в честь украинского военного деятеля, одного из руководителей восстания 1594-96 годов). Первые две будут проходить восточнее существующей ул.Маршала Гречко и соединять улицы Северно-Сырецкую с проспектом Правды, последняя – западнее и соединять ул.Сырецко-Садовую с проспектом Правды.

Перпендикулярные улицы, которые будут проходить с востока на запад, получат названия: Александра Олеся (в честь псевдонима писателя, поэта, драматурга Александра Кандыбы), Генерала Грекова (в честь украинского военного деятеля, генерал-хорунжего Армии УНР, начального команданта УГА) и Цветоводческая (укр. – Квітникарська) – такое же название непродолжительное время перед ликвидацией носила улица в частном секторе поселка Ветряные горы: до 1977 года она называлась Новозападинская, а в начале 1980х годов исчезла в связи со сносом малоэтажной застройки и укрупнением сети улиц. Первые две будут сообщать ул.Газопроводную и ул.Сергея Данченко, последняя – ул.Наливайко (новую) с ул.Полковой.

Две новые улицы на Рыбальском острове, которые соединят ул.Электриков и Набережно-Рыбальскую дороги, получат названия Зарубинецкая (из-за расположения возле русла исторической реки Почайна, у верховьев которой в 1960-1970 годах было раскопано поселение Зарубинецкой археологической культуры) и Гаванская (от построенной в 1890-х годах в русле Почайны киевской гавани; такое же название ранее носила ликвидированная в начале 1980х гг улица, соединявшая Корабельную и Тульчинскую улицы; в том районе сохранился Гаванский переулок).

В Киевсовете рассказали, что общественное обсуждение по этим названиям проходило с 1 июня по 1 августа 2017 года на веб-портале территориальной общины города в специальной рубрике е-город "Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов", где каждый пользователь мог ознакомиться с предложенным проектом решения и высказать свои предложения.

Соответствующие изменения внесут в официальный справочник "Улицы города Киева" и учтут в Реестре улиц и других поименованных объектов столицы.