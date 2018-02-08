События

06:57 08.02.2018

Ситуация в зоне АТО обострилась: боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

Ситуация в зоне АТО обострилась: боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего один украинский военнослужащий получил боевую травму, и военные врачи оперативно оказали ему необходимую помощь, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки увеличили количество и интенсивность обстрелов в сторону украинских защитников. Кроме тяжелых минометов, противник на некоторых участках линии соприкосновения применил танковое вооружение и артиллерию, что является грубым нарушением Минских договоренностей. С наступлением сумерек огневые провокации только усилились", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

На Луганском направлении в вечернее время эпицентром напряженности стала Светлодарская дуга. Здесь враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм и неоднократно вел огонь из 120-мм минометов по позициям украинских защитников вокруг Луганского. Десять 122-мм артиллерийских снарядов и около двух десятков 120-мм мин разорвались рядом с опорными пунктами неподалеку Троицкого. В районе Крымского НВФ обстреливали украинских защитников с минометов различных калибров и гранатометов, а у Новгородского вели огонь из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения.

На Донецком направлении было относительно спокойно, зато днем агрессор более часа вел огонь из вооружения танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Гранатометы и пулеметы боевики применили и на Приазовье, у Широкиного.

Кроме того, подразделение ПВО сбили БПЛА российского производства "Орлан-10", что свидетельствует об очередном факте присутствия российского вооружения на Донбассе.

"За последние полтора месяца это уже четвертый сбитый беспилотник этого типа", – отметили в пресс-центре штабаАТО.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве в четверг ожидается мокрый снег, местами – гололед

Беспрецедентный успех коммунальных театров: более 80 премьер и 700 тыс. зрителей в 2017 году

Разоблачен руководитель Ровенского УГП "Укринтреавтосервиса" на взятке в 40 тыс. грн

Украинский разведчик осужден до 6 лет лишения свободы за сотрудничество с террористической организацией "ДНР"

Столичная прокуратура разоблачила госслужащую на взятке в 23 тыс. грн

В США поддержали проект закона "О сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности"

Глава МИД Белоруссии заявил о готовности отправить белорусских миротворцев на Донбасс для урегулирования ситуации в регионе

Черкасские полицейские обнаружили у 17-летнего подростка вещество, напоминающее амфетамин

Неизвестные напали на экс-главу одесского отделения "Правого сектора"

После завершения процесса по госизмене Януковича ждет суд относительно преступного приказа против Майдана

ПОСЛЕДНЕЕ

Президентские выборы в Венесуэле назначены на 22 апреля

Вашингтон хочет мирного решения ядерной проблемы КНДР, но не исключает и других способов

Директор по кибербезопасности министерства безопасности США обвинила РФ в проникновении в 2016 г. в списки избирателей нескольких штатов

Трамп намерен дать показания спецпрокурору Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого

Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и Тоцкого по делу о расстрелах на Майдане в 2014

Прокуратура возбудила дело о препятствовании нардепом Пономаревым журналистской деятельности

Гражданин Пакистана организовал группу, продававшую наркотики иностранным студентам харьковских вузов

Снегопады парализовали дороги Франции

Боец ВСУ травмирован из-за обстрелов со стороны боевиков

Правительство Молдовы утвердило порядок легализации приднестровских дипломов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА