Ситуация в зоне АТО обострилась: боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего один украинский военнослужащий получил боевую травму, и военные врачи оперативно оказали ему необходимую помощь, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки увеличили количество и интенсивность обстрелов в сторону украинских защитников. Кроме тяжелых минометов, противник на некоторых участках линии соприкосновения применил танковое вооружение и артиллерию, что является грубым нарушением Минских договоренностей. С наступлением сумерек огневые провокации только усилились", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

На Луганском направлении в вечернее время эпицентром напряженности стала Светлодарская дуга. Здесь враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм и неоднократно вел огонь из 120-мм минометов по позициям украинских защитников вокруг Луганского. Десять 122-мм артиллерийских снарядов и около двух десятков 120-мм мин разорвались рядом с опорными пунктами неподалеку Троицкого. В районе Крымского НВФ обстреливали украинских защитников с минометов различных калибров и гранатометов, а у Новгородского вели огонь из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения.

На Донецком направлении было относительно спокойно, зато днем агрессор более часа вел огонь из вооружения танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Гранатометы и пулеметы боевики применили и на Приазовье, у Широкиного.

Кроме того, подразделение ПВО сбили БПЛА российского производства "Орлан-10", что свидетельствует об очередном факте присутствия российского вооружения на Донбассе.

"За последние полтора месяца это уже четвертый сбитый беспилотник этого типа", – отметили в пресс-центре штабаАТО.