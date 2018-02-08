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06:39 08.02.2018

Вашингтон хочет мирного решения ядерной проблемы КНДР, но не исключает и других способов

Вашингтон хочет мирного решения ядерной проблемы КНДР, но не исключает и других способов

Вице-президент США Майк Пенс заявил в четверг, что Вашингтон и союзники стремятся мирным путем решить северокорейскую ядерную проблему, однако не снимают с повестки дня возможность принятия "всех мер".

Он выступил перед американскими военнослужащими на базе ВВС США в Йокоте в рамках визита в Японию.

В ходе визита он встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. После встречи он сообщил журналистам, что США планируют в ближайшем будущем объявить о наложении на КНДР самых жестких за всю историю новых санкций.

"Объявляю сегодня, что Соединенные Штаты Америки скоро применят жесточайшие и самые агрессивные за все время санкции в отношении Северной Кореи. Мы продолжим изоляцию Северной Кореи до тех пор, пока она не откажется от ракетно-ядерной программы раз и навсегда", - заявил М.Пенс.

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