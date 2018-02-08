Беспрецедентный успех коммунальных театров: более 80 премьер и 700 тыс. зрителей в 2017 году

Значительную популярность у жителей и гостей столицы на протяжении 2017 года приобрели коммунальные театры, сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации.

"Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты заслушали отчет о выполнении Комплексной городской целевой программы "Столичная культура" за 2017 год", – проинформировали в ведомстве.

Отмечается также, что в течение 2017 состоялся всеукраинский фестиваль писанок на Софийской площади, на котором публике представили 585 писанок-малеванок, а также международный фестиваль "Anne de Kiev Fest".

Кроме того, в ведомстве сообщили о шести концертных учреждениях, которые осуществили более 400 концертов и 14 флешмобов.

"У нас увеличилась сеть театральных заведений, благодаря созданию нового театра "Киев модерн-балет". Еще два театральных заведения получили статус академического. В прошлом году муниципальные театры, а у нас пока их 20 выпусти более 80 премьер. Общее же количество спектаклей – более 5 тыс. А еще мы получили в прошлом беспрецедентное количество зрителей – более 700 тыс. человек", – сообщила директор Департамента культуры исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Диана Попова.

Также среди проведенных в 2017 г. кинофестивалей в представленном отчете отметили "Открытую ночь", Киевский международный кинофестиваль "Молодость", Международный фестиваль фильмов, телевизионных и радиопрограмм для детей и юношества "Золотой цыпленок", "Международный фестиваль анимационных фильмов "КРОК".

"Действительно, очень много работы было проделано за прошлый год. Многими интересными, иногда новаторскими, проектами порадовали киевлян и гостей столицы коммунальные музеи, театры, художественные учебные заведения, библиотеки. Было поддержано и реализованы новые проекты: конференцию Международной Ассоциации "Опера Европы", театральный конгресс "Театр шагает по Европе", фестиваль "MotoOpenFest", первый Киевский международный фестиваль театров кукол "PuppetUp", Киев-этно-мюзик-фест "Виртуозы фолка". Мы ожидаем, что 2018 для столичной культуры будет не менее насыщенным и продуктивным. Очень радует показатель освоения средств по городской целевой программе, радует перевыполнение показателей мероприятий программы нашими театрами и кинотеатрами. А еще 2017 был беспрецедентным, поскольку мы получили шанс принимать Евровидение. И культурные мероприятия, которые сопровождали песенный конкурс, тоже дали возможность хорошо реализовать городскую целевую программу", – резюмировала председатель постоянной комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

В ведомстве подчеркнули, что 2017 стал важным в работе публичных библиотек столицы. В частности, начали реализацию пилотного проекта "Современное библиотечное пространство" (по созданию библиохабов), в ходе которого планируется создать все необходимые условия для людей с особыми потребностями.

Мж