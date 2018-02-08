События

06:01 08.02.2018

Разоблачен руководитель Ровенского УГП "Укринтреавтосервиса" на взятке в 40 тыс. грн

Разоблачен руководитель Ровенского УГП "Укринтреавтосервиса" на взятке в 40 тыс. грн

Сотрудники военной прокуратуры совместно с оперативниками Национальной полиции Ровенской области разоблачили на взятке в 40 тыс. грн руководителя филиала Ровенского государственного областного учебно-курсового комбината УДП "Укринтеравтосервис", сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"На взятке в 40 тыс грн разоблачили руководителя филиала Ровенского государственного областного учебно-курсового комбината УДП "Укринтеравтосервис", – написал А.Лысенко на своей странице в соцсети Facebook

Он отметил, что за эти деньги чиновник пообещал предоставить гражданину в аренду помещения, которые находятся на балансе возглавляемого им предприятия. Выплата взятки проходила через пересчет на банковскую карточку.

"6 февраля 2018 работники военной прокуратуры Ровенского гарнизона Западного региона Украины совместно с оперативниками Нацполиции в Ровенской области задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды и.о. директора филиала", – сообщил спикер Генпрокуратуры.

В настоящий момент он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители проводят первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и проживания.

Также сообщается, что по результатам их проведения будут решены вопросы относительно сообщения чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, сопряженное с вымогательством), избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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