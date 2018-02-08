События

05:01 08.02.2018

Украинский разведчик осужден до 6 лет лишения свободы за сотрудничество с террористической организацией "ДНР"

Украинский разведчик осужден до 6 лет лишения свободы за сотрудничество с террористической организацией "ДНР"

Сотрудник Службы внешней разведки Украины осужден в Печерском суде на срок до 6 лет лишения свободы за сотрудничество с террористической организацией "ДНР", сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Так, он будучи сотрудником Службы внешней разведки Украины в течение сентября 2014 по март 2015 достоверно зная, что на территории Донецкой области создана террористическая организация "ДНР", совершил содействие деятельности указанной террористической организации, путем сбора и последующей передачи представителю террористической организации "ДНР" сведений, касающихся деятельности Службы внешней разведки Украины, в том числе, составляющих государственную тайну", – констатировали в отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины в среду.

Отмечается, что Печерский райсуд г.Киев вынес приговор гражданину Украины и признал его виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст.328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года, а также с лишением воинского звания.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве в четверг ожидается мокрый снег, местами – гололед

Ситуация в зоне АТО обострилась: боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

Беспрецедентный успех коммунальных театров: более 80 премьер и 700 тыс. зрителей в 2017 году

Разоблачен руководитель Ровенского УГП "Укринтреавтосервиса" на взятке в 40 тыс. грн

Столичная прокуратура разоблачила госслужащую на взятке в 23 тыс. грн

В США поддержали проект закона "О сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности"

Глава МИД Белоруссии заявил о готовности отправить белорусских миротворцев на Донбасс для урегулирования ситуации в регионе

Черкасские полицейские обнаружили у 17-летнего подростка вещество, напоминающее амфетамин

Неизвестные напали на экс-главу одесского отделения "Правого сектора"

После завершения процесса по госизмене Януковича ждет суд относительно преступного приказа против Майдана

ПОСЛЕДНЕЕ

Президентские выборы в Венесуэле назначены на 22 апреля

Вашингтон хочет мирного решения ядерной проблемы КНДР, но не исключает и других способов

Директор по кибербезопасности министерства безопасности США обвинила РФ в проникновении в 2016 г. в списки избирателей нескольких штатов

Трамп намерен дать показания спецпрокурору Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого

Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и Тоцкого по делу о расстрелах на Майдане в 2014

Прокуратура возбудила дело о препятствовании нардепом Пономаревым журналистской деятельности

Гражданин Пакистана организовал группу, продававшую наркотики иностранным студентам харьковских вузов

Снегопады парализовали дороги Франции

Боец ВСУ травмирован из-за обстрелов со стороны боевиков

Правительство Молдовы утвердило порядок легализации приднестровских дипломов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА