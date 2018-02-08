Украинский разведчик осужден до 6 лет лишения свободы за сотрудничество с террористической организацией "ДНР"

Сотрудник Службы внешней разведки Украины осужден в Печерском суде на срок до 6 лет лишения свободы за сотрудничество с террористической организацией "ДНР", сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Так, он будучи сотрудником Службы внешней разведки Украины в течение сентября 2014 по март 2015 достоверно зная, что на территории Донецкой области создана террористическая организация "ДНР", совершил содействие деятельности указанной террористической организации, путем сбора и последующей передачи представителю террористической организации "ДНР" сведений, касающихся деятельности Службы внешней разведки Украины, в том числе, составляющих государственную тайну", – констатировали в отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины в среду.

Отмечается, что Печерский райсуд г.Киев вынес приговор гражданину Украины и признал его виновным по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст.328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года, а также с лишением воинского звания.