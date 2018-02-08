В США поддержали проект закона "О сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности"

Палата представителей Конгресса США поддержала 404-ма голосами проект закона "О сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", сообщает посольство Украины в США на странице в Фейсбуке в ночь на четверг.

"Конгрессмены одобрили проект "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", направленный на продвижение активного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности в условиях противодействия российской гибридной агрессии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что документ предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, а также содействие участию Украины в программах обмена информацией.

Рассмотрение законопроекта состоялось в присутствии в пленарном зале посла Украины в США Валерия Чалого. Он подчеркнул: "В законопроекте отдельно подтверждается приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США".

Соавторами документа выступили также члены Конгрессового украинского кокуса, конгрессмен-демократ Брендан Бойл и конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик. В ведомстве подчеркнули, что перед вступлением в силу законопроект должен быть проголосован также Сенатом и подписан Президентом США.