События

01:46 08.02.2018

Черкасские полицейские обнаружили у 17-летнего подростка вещество, напоминающее амфетамин

Черкасские полицейские обнаружили у 17-летнего подростка вещество, напоминающее амфетамин

В Черкасской области правоохранители обнаружили 30 пакетиков вероятно с амфетамином у 17-летнего подростка, сообщила пресс-служба патрульной полиции Черкасской области.

"6 февраля на улице Оноприенко в Черкассах патрульные остановили для проверки парня, который, увидев служебный автомобиль, начал подозрительно вести себя, и пытался скрыться из поля зрения правоохранителей", – говорится в сообщении.

Как сообщает патрульная полиция, правоохранители обнаружили у него 30 пакетиков с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.

Кроме того, отмечается, что у 17-летнего черкащанина при себе было травматическое оружие без соответствующего на него разрешения.

Полицейские вызвали на место происшествия мать подростка и следователей, которые выясняют подробности дела.

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