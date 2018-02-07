Неизвестные напали на экс-главу одесского отделения "Правого сектора"

Неизвестные совершили нападение на экс-главу одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Об инциденте на странице в Facebook сообщил сам пострадавший.

Он также опубликовал фотографии, на которых на лице С.Стерненко видны незначительные ссадины, а на одной из конечностей порез.

"Жить буду", - написал уличный активист, добавив, что, по его мнению, нападение организовал мэр Одессы Геннадий Труханов в качестве мести за общественную деятельность.

Полиция ситуацию пока не комментирует.