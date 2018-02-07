События

22:02 07.02.2018

После завершения процесса по госизмене Януковича ждет суд относительно преступного приказа против Майдана

После завершения процесса по госизмене Януковича ждет суд относительно преступного приказа против Майдана

После завершения судебного процесса по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене последует процесс относительно преступного приказа против активистов Майдана 18-20 февраля 2014 года, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"С первого дня на посту я чувствовал своей главной задачей ответить на вопрос, кто виноват в смертях Небесной Сотни. За эти 1,5 года много было сделано. 280 исполнителей преступных приказов относительно насилия против майдановцев - в судах. Но общество справедливо спрашивает: кто организатор расстрелов мирных демонстрантов", – написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Генпрокурор напомнил, что ранее в среду, Печерский районный суд г.Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента В.Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу расстрелов на Майдане.

"Это означает, что после завершения процесса по госизмене Януковича украинцы станут свидетелями следующего процесса – относительно преступного приказа против Майдана", - написал Ю.Луценко.

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