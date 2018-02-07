После завершения процесса по госизмене Януковича ждет суд относительно преступного приказа против Майдана

После завершения судебного процесса по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене последует процесс относительно преступного приказа против активистов Майдана 18-20 февраля 2014 года, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"С первого дня на посту я чувствовал своей главной задачей ответить на вопрос, кто виноват в смертях Небесной Сотни. За эти 1,5 года много было сделано. 280 исполнителей преступных приказов относительно насилия против майдановцев - в судах. Но общество справедливо спрашивает: кто организатор расстрелов мирных демонстрантов", – написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Генпрокурор напомнил, что ранее в среду, Печерский районный суд г.Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента В.Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу расстрелов на Майдане.

"Это означает, что после завершения процесса по госизмене Януковича украинцы станут свидетелями следующего процесса – относительно преступного приказа против Майдана", - написал Ю.Луценко.