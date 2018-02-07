Прокуратура возбудила дело о препятствовании нардепом Пономаревым журналистской деятельности

Прокуратура г.Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом из группы "Воля народа" Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, сообщила пресс-секретарь прокуратуры г.Киева Надежда Максимец.

"По результатам инцидента, который имел место 7 февраля в помещении Верховной Рады Украины, прокуратурой г.Киева начато уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследования по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины", - написала оно на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Н.Максимец сообщила, что проведение досудебного расследования поручено следователям Службы безопасности Украины.

Ранее в это день интернет-издание "Цензор.НЕТ" сообщило, что нардеп из депутатской группы "Воля народа" А.Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента "Цензор.НЕТ".

По информации издания, корреспондент снимал на телефон видео разговора А.Пономарева с коллегой из фракции "Батькивщина" Сергеем Соболевым на повышенных тонах. Съемке препятствовала помощница А.Пономарева, пытаясь перекрыть обзор объектива камеры. Позже А.Пономарев начал обзывать журналистов "журналюгами" и выхватил мобильный телефон из рук корреспондента "Цензор.НЕТ". Затем нардеп выхватил еще один мобильный телефон у другого журналиста и также положил его себе в карман. А.Пономарев начал обвинять журналистов в провокации, а также обратился к охране Рады с требованием выгнать журналистов из здания парламента. После споров с журналистами, парламентарий вынул из кармана оба телефона и вернул их корреспондентам.