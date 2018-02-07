Гражданин Пакистана организовал группу, продававшую наркотики иностранным студентам харьковских вузов

Работники Национальной полиции в Харьковской области совместно со сотрудниками харьковского КОРДа пресекли деятельность группы, занимавшейся сбытом элитных сортов каннабиса иностранным студентам вузов Харькова.

"Работники полиции одновременно провели 8 обысков на территории Харьковской и Полтавской областей, во время которых изъяли более килограмма наркотического вещества, расфасованного для реализации... Задержаны все члены преступной группы с признаками организованности в составе 5 человек, сложившейся на этнической основе с межрегиональными связями", - сообщает в среду отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, группу организовал 36-летний гражданин Палестины. Он отвечал за поставки наркотиков, их сбыт, а также распределял обязанности между другими членами группы и контролировал выручку от продажи наркотиков. 37-летняя уроженка Сумской области расфасовывала товар по дозам для последующей реализации и помогала вести "бухгалтерию". Поставкой наркотиков и их распределением между сбытчиками занимался 55-летний гражданин Египта, живший в Полтаве. А 22-летний одессит и 25-летний гражданин Ирака продавали наркотики студентам-иностранцам, которые учились в вузах Харькова.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов работники полиции изъяли 105 фасованных пакетов с наркотическим веществом и деньги (почти 41 тыс. грн), банковские карточки, документы на право собственности жильем, мобильные телефоны.

Все фигуранты задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.