Снегопады парализовали дороги Франции

Сильные снегопады парализовали движение в некоторых частях Франции, передает в среду сайт газеты "Паризьен".

Во всех восьми департаментах столичного региона Иль-де-Франс до утра четверга сохраняется оранжевый (предпоследний) уровень опасности. Жителей призывают быть очень осторожными и следить за прогнозами погоды. Метеорологи ожидают ухудшения погодных условий из-за похолодания ночью.

Авиакомпания Air France предупреждает, что из-за снегопада со сбоями работают аэропорты международные аэропорты Орли и Руасси.

Шоссе N118 закрыто в промежутке между городом Лез-Юлис и мостом Севр, связывающем одноименную коммуну и коммуну Булонь-Бийанкур. Также сообщается о сбоях в работе железнодорожного транспорта.

В городе Орли власти бесплатно раздают жителям соль для обработки дорог.

В Париже закрыта для посещений Эйфелева башня.

Мэр Парижа Анна Идальго в Twitter поблагодарила работников муниципальных служб за их работу по очистке улиц города от снега.