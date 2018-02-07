Адвокатов Януковича удалили из зала Печерского суда в процессе о заочном досудебном расследовании дела о расстрелах на Майдане

Адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича Ольгу Просянюк и Александра Горошинского силой удалили из зала судебных заседаний Печерского районного суда г.Киева, который рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о проведении специального досудебного расследования дела по подозрению В.Януковича в совершении преступлений, которые привели к убийствам активистов Майдана 18-20 февраля 2014 года.

"Пришел бесплатный адвокат, который закрылся с прокурорами в зале судебного заседания. Я сделала замечание и заявила отвод судье, которая сказала, что я не имею права пребывать в данном судебном заседании, и силой заставили меня выйти из зала заседаний. А моего коллегу просто вытолкали", - заявила руководящий партнер объединения "Авер Лекс" О.Просянюк в эфире телеканала "112.Украина" в среду.

Ее коллега А.Горошинский, который также является адвокатом бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в деле по убийствам активистов Майдана в Святошинском райсуде Киева, отметил, что такие действия судьи Светланы Шапутько являются весомыми основаниями при будущем оспаривании решений суда в Европейском суде по правам человека.

Как сообщалось, 30 января 2018 года адвокаты В.Януковича из объединения "Авер Лекс" заявили, что Апелляционный суд Киева в заседании без их участия отклонил жалобу на решение Печерского райсуда Киева о замене их на государственного адвоката в процессе по "делу Майдана".

Данная апелляция была подана защитой экс-президента 12 декабря 2017 года в связи с решением судьи Печерского суда С.Шапутько. Адвокаты считают, что она проигнорировала их заявление об уважительной причине неявки на заседание 11 декабря и безосновательно отстранила их от процесса.

4 декабря адвокаты В.Сердюк и И.Федоренко принесли на заседание "заранее подготовленные предметы и вещи для нанесения телесных повреждений (деревянные палки-биты, брусчатку, две стеклянные бутылки с неизвестным веществом с запахом бензина и топливных масел, так называемые "коктейли Молотова")", и сообщили, что это вещественные доказательства, с помощью которых они проведут в зале заседания эксперимент по их применению.

Судья сочла, что данные предметы могут представлять угрозу жизни и здоровью присутствующих в суде, и потребовала убрать их из зала, но данное замечание было проигнорировано адвокатами.

Суд отметил, что на заседании 8 декабря были рассмотрены все ходатайства стороны защиты в этом процессе и частично удовлетворены, после чего оставалось изучить материалы, предоставленные защитой В.Януковича, и заслушать позицию адвокатов по этому делу. Но они, как говорится в решении суда, после этого начали игнорировать заседания и не являлись в суд 11, 12, 18 и 20 декабря.

20 декабря В.Януковичу судьей был назначен государственный адвокат из-за неявки предыдущего.

Кроме того, 20 декабря 2017 года С.Шапутько в своем решении подняла перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры Киева вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов объединения "Авер Лекс" Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андрианы Фозекош в связи с нарушением ими присяги адвоката и правил адвокатской этики.