События

18:10 07.02.2018

В частном доме в Харькове насильно удерживали около 30 человек под предлогом лечения от наркозависимости

 В Харькове в одном из частных жилых домов насильно удерживали взаперти около 30 человек (в возрасте от 25 до 45 лет) под предлогом их лечения от наркотической зависимости.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Харьковской области, дом с пленниками обнаружили работники местной прокуратуры №3 и Национальной полиции в рамках расследования уголовного производства другого преступления.

"По показаниям свидетелей, которые сейчас проверяются следственным путем, жертв хватали прямо на улице и доставляли в дом. Там у них отбирали телефоны, документы и личные вещи. Выход из помещения постоянно был под замком, а на окнах везде были решетки. К тому же к пленникам была приставлена охрана. Некоторые из пленников заявляют, что не видели улицу больше года", - говорится в сообщении.

В помещении правоохранители изъяли медпрепараты, которые, по словам жертв, их насильно заставляли принимать. В ближайшее время будет назначена экспертиза, которая должна установить состав препаратов и их назначение.

Уголовное производство начато по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы, похищение двух и более лиц).

Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.

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