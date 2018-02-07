Суд продолжит заседание по делу о госизмене Януковича 8 февраля

Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 8 февраля.

На заседании в среду в суде в качестве свидетелей стороны обвинения были допрошены экс-глава СБУ Валентина Наливайченко, и.о. министра обороны с 27 февраля по 25 марта 2014 года Игорь Тенюх и работавший советником постоянного представительства Украины в ООН в феврале-марте 2014 года Андрей Цымбалюк.

8 февраля в суде планируется допросить командующего ВМС Украины с 7 марта 2014 года по 15 апреля 2016 года Сергея Гайдука; бывшего начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Владимира Заману, который 22-27 февраля 2014 года был уполномоченным Верховной Рады по контролю над деятельностью Минобороны; и бывшего первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины (с августа 2003 по октябрь 2014 года) Павла Шишолина.