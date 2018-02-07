В Китае разработан беспилотный монорельсовый поезд, выдерживающий 40-градусный мороз

Китайская CRRC Changchun Railway Vehicles объявила об успешной разработке беспилотного монорельсового поезда.

Он оснащен электродвигателем с постоянными магнитами и способен выдерживать 40-градусные морозы. Благодаря использованию технологий автопилотирования поезд также способен самостоятельно выбрать оптимальный вариант движения, что поможет сократить станционные интервалы и повысить эффективность эксплуатации, сообщает "Жэньминь жибао".

Новая модель, частично изготовленная из углеродно-волоконного композитного материала, на четверть легче обычного поезда, что позволяет снизить потребление энергии на 22,7%.

CRRC Changchun Railway Vehicles, предшественником которой был Чанчуньский завод пассажирских вагонов, была создана в 2002 году. Она занимается производством железнодорожного подвижного состава и городского транспорта. Компания является одним из ведущих производителем поездов в мире, ее штат превышает 18 тыс. человек.

Монорельсовые поезда, выпускаемые CRRC Changchun Railway Vehicles, ежедневно перевозят в Китае в общей сложности свыше 1,3 млн пассажиров.